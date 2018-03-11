Пять стран в письме к ЕС заявили об опасности Северного потока-2

Северный поток-2 направлен на энергетическую зависимость Евросоюза от РФ, заявляют Украина, Польша, Литва, Латвия и Молдова в своем обращении

Украина, Польша, Литва, Латвия и Молдова в письме-обращении к главам парламентов европейских стран предупредили Европейский Союз об опасности, которую несет в себе российский энергетический проект Северный поток-2. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что это письмо в Вильнюсе подписали спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии; Украина и Молдова подписали его ранее.

"Газопровод Северный поток-2 направлен на установление энергетической зависимости государств Евросоюза от России", - говорится в тексте обращения.

По словам одного из подписантов, спикера польского Сейма Марека Кухциньского, "благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен".

"Один принцип - общая обеспокоенность безопасностью всех стран ЕС, а также стран, находящихся в восточной ее (Европы - ред.) части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - отметил политик.

Кухциньский подчеркнул, что другое дело - принцип солидарности и сотрудничества равных с равными, свободных со свободными, что является "фундаментом Европейского Союза".

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В письме отмечается, что энергетическая безопасность - это "ключевой компонент объединенной и процветающей Европы".

По мнению авторов обращения, несмотря на то, что Северный поток-2 представляют как коммерческий проект, он, на самом деле, является "инструментом политики российского государства".

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова также призвали остальные страны Европы гарантировать, что эксплуатация газопровода будет проходить "в соответствии с правилами ЕС".

5 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Швеции Петер Хульквист скоординировали дальнейшие действия двух стран по противодействию реализации проекта Северный поток-2.

9 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод Северный поток-2 может угрожать безопасности Балтийского региона.

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