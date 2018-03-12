В Крыму заблокированы 30 информационных сайтов

В разных городах заблокированы разные ресурсы: в Симферополе недоступны 28 сайтов, а в Керчи - 11

На территории временно оккупированного Крыма заблокированы 30 информационных сайтов. Об этом по результатам мониторинга сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова, передает Громадське радио.



Доступ к сайтам проверяли в пяти города - Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Во всех городах заблокированы девять сайтов.



"Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. В Симферополе из списка заблокированы 28, а в Керчи - 11", - пояснила Седова.



По ее словам, такое блокирование не предусматривает даже российское законодательство, которое разрешает блок по решению Роскомназдора. Из 30 недоступных сайтов в списке Роскомнадзора есть только шесть.



В Москве заблокированы четыре из 30 сайтов.

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