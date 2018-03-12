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В Крыму заблокированы 30 информационных сайтов

12.03.2018 06:25
В разных городах заблокированы разные ресурсы: в Симферополе недоступны 28 сайтов, а в Керчи - 11
В Крыму заблокированы 30 информационных сайтов
Скриншот

На территории временно оккупированного Крыма заблокированы 30 информационных сайтов. Об этом по результатам мониторинга сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова, передает Громадське радио

Доступ к сайтам проверяли в пяти города - Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Во всех городах заблокированы девять сайтов.

"Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. В Симферополе из списка заблокированы 28, а в Керчи - 11", - пояснила Седова. 

По ее словам, такое блокирование не предусматривает даже российское законодательство, которое разрешает блок по решению Роскомназдора. Из 30 недоступных сайтов в списке Роскомнадзора есть только шесть. 

В Москве заблокированы четыре из 30 сайтов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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