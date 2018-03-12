Могерини рассказала, каким должен быть Антикоррупционный суд

Антикоррупционный суд должен действовать независимо и иметь все полномочия для проведения надлежащего расследования, заявила главный дипломат ЕС

Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым и соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила сегодня в Киеве во время совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это чрезвычайно важно для бизнес-климата, бизнес-среды, инвестиционного климата, для продолжения приватизации, реформ в энергетической сфере, для земельной реформы. Это все позволит открыть огромный потенциал Украины", - сказала она.

Могерини отметила, что Антикоррупционный суд должен "действовать независимо, иметь все полномочия для проведения надлежащего судебного расследования и обеспечения привлечения к правосудию тех, кто совершает коррупционные преступления".

Также верховный представитель ЕС выразила надежду, что "очень важную" роль в борьбе с коррупцией продолжат играть общественные организации.

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В свою очередь Гройсман подчеркнул, что он и весь Кабмин "абсолютно полностью" поддерживают необходимость создания Антикоррупционного суда.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан, Верховной Радой эта работа сегодня ведется. В свою очередь мы как правительство сделаем все необходимое, чтобы организационно обеспечить образование и становление такого суда", - добавил премьер.

1 марта 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

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