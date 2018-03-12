Крымские татары призвали к бойкоту выборов президента РФ в Крыму

Проведение выборов президента РФ в Крыму является незаконным, отметили в Меджлисе

Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах президента РФ в оккупированном Крыму, которые должны пройти 18 марта 2018 года. Об этом говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа, опубликованном на странице главы этой организации Рефата Чубарова в Facebook.

В Меджлисе напомнили, что в конце февраля, на протяжении марта 2014 года Россия, в нарушение всех норм международного права и действующих договоров с Украиной, осуществила военное вторжение на территорию суверенной Украины и оккупировала ее часть - Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Соответственно, отметили в Меджлисе, проведение выборов президента РФ в Крыму является незаконным, "соответственно, граждане, принимающие непосредственное участие в его подготовке и проведении, будут считаться нарушившими действующее законодательство Украины".

"Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - сказано в обращении.

Там также отмечается, что со стороны оккупационной администрации на представителей крымскотатарского народа осуществляется давление.

"…Абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов", - говорится в обращении.

Меджлис выразил свою поддержку всем крымским татарам и другим жителям Крыма в их неучастии в проведении выборов и пообещал и далее принимать все меры для скорейшего восстановления суверенитета Украины.

Ранее Чубаров заявил, что Россия с помощью спецслужб давит на жителей оккупированного Крыма, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время выборов президента РФ.

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