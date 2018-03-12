Комитет Рады одобрил представление ГПУ на Бакулина
Регламентный комитет без замечаний пропустил представления прокуратуры на лишение неприкосновенности народного депутата Оппозиционного блока Евгения Бакулина, передает корреспондент LIGA.net.
Члены комитета признали представления прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина достаточными, обоснованными и мотивированными. Комитет направит представления спикеру Андрею Парубию, чтобы тот внес их в сессионный зал для голосования.
2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.
22 февраля Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь.
28 февраля Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.
В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.
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