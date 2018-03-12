Комитет Рады одобрил представление ГПУ на Бакулина

Комитет направит представления спикеру Андрею Парубию, чтобы тот внес их в сессионный зал для голосования

Регламентный комитет без замечаний пропустил представления прокуратуры на лишение неприкосновенности народного депутата Оппозиционного блока Евгения Бакулина, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета признали представления прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина достаточными, обоснованными и мотивированными. Комитет направит представления спикеру Андрею Парубию, чтобы тот внес их в сессионный зал для голосования.

2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь.

28 февраля Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.

В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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