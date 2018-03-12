Меркель надеется на выполнение Минска после выборов в России

Генеральный канцлер Германии при этом исключает возможность ослабления санкций против РФ, пока не будет достигнут мир в Донбассе

Президентские выборы в России предлагают новый шанс достичь прогресса в соблюдении минских договоренностей, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает агентство Reuters.

При этом она исключает возможность ослабления санкций против РФ без достижения ощутимого прогресса. "Было бы правильно подождать, пока мы не увидим каких-то шагов, прежде чем обсуждать вопрос о санкциях. Но это должны быть качественные шаги", - сказала Меркель.

Она также добавила, что после выборов в РФ можна будет понять, возможно ли достичь качественного прогресса в реализации Минских соглашений.

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