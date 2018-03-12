В ГПУ не исключают, что в деле Бакулина могут выйти на Бойко

Парламентариям, которых заподозрят в связях с беглым нардепом, будет грозить лишение депутатской неприкосновенности, заявил генпрокурор Юрий Луценко

В Генпрокуратуре не исключают, что в процессе расследования дела народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина могут выйти на сопредседателя этой фракции в Верховной Раде Юрия Бойко. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Глава ГПУ отметил, что его ведомство направило запросы в Швейцарию, Австрию и другие страны на предоставление международной правовой помощи по счетам, на которые выводились средства.

По словам Луценко, если будет установлена связь Бакулина с другими депутатами, Генпрокуратура подаст в Раду новые представления.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли в этом случае идти речь о Бойко, генпрокурор сказал: "Если мы увидим, что средства находятся на счетах, подконтрольных депутату, о котором вы упоминаете, или на счетах связанных с ним людей, мы, безусловно, обратимся в Верховную Раду за разрешением на привлечение к уголовной ответственности нового возможного фигуранта".

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16 февраля 2018 года ГПУ направила в парламент представления о лишении депутатской неприкосновенности Бакулина по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко".

В интервью СМИ Луценко пояснил, что Бакулина подозревают в хищении из госбюджета более $100 млн при закупке вышеупомянутых вышек.

В феврале 2018-го Бакулин направил письмо в Верховную Раду, в котором сообщил, что якобы находится на лечении в Беларуси, а о представлениях узнал из прессы.

12 марта регламентный комитет Рады без замечаний одобрил представления ГПУ на лишение неприкосновенности Бакулина.

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