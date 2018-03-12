ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против Саакашвили
Генеральная прокуратура остановила расследование в уголовном производстве по "деньгам Курченко" против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом говорится в опубликованном на сайте Руху нових сил постановлении прокурора в данном уголовном деле.
Согласно постановлению, досудебное расследование остановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.
"Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с УПК досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в постановлении ГПУ.
Фото: info.rns.org.ua
Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий считает, что этим решением ГПУ признала необоснованность подозрений относительно Саакашвили.
Защита Саакашвили будет обжаловать действия Генпрокуратуры и требовать не остановки, а закрытия уголовного производства, отметил адвокат.
Ранее адвокаты Саакашвили направили в Генпрокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства "о деньгах Курченко", поскольку реадмиссия Саакашвили, по их мнению, свидетельствует о фактическом отказе от обвинения его в совершении преступления.
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