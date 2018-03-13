Дело Рубана: Савченко просит СБУ передать повестку "лично в руки"

Нардеп написала письмо главе СБУ Василию Грицаку с просьбой вручить ей повестку на допрос "из рук в руки"

Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Об этом идет речь в письме Савченко главе СБУ Василию Грицаку, опубликованном на странице депутата в Facebook.

Савченко отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.

"С 12 по 16 марта 2018 года я нахожусь с запланированной рабочей поездкой в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС. Об отмеченном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, установленным законом способом", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что информацию о поездке не скрывала.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня, в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, в порядке, определенном ч. 8 ст. 138 УПК Украины, лично я не получала", - добавила Савченко.

Средства массовой информации, по ее словам, "не являются надежным источником уведомления".

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий прошу передать мне лично вызов на допрос в качестве свидетеля в СБУ, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК Украины, я прибуду на допрос в СБУ", - отметила нардеп.

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Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей.

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