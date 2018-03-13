Сестра Сенцова опровергла его намерение просить о помиловании

Ранее Радио Свобода со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе сообщило о том, что Сенцов "готов написать" прошение о помиловании

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о том, что ее брат якобы готов написать прошение о помиловании. Об этом она сказала в эфире Радио НВ.

По словам Каплан, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не говорил, что украинец готов пойти на такой шаг. В беседе с ней он якобы назвал информацию о помиловании "бредом".

Ранее Радио Свобода со ссылкой на Динзе сообщило о том, что Сенцов "готов написать" прошение о помиловании, если будет стоять вопрос о его обмене.

"А другого варианта и не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, готов ли Сенцов просить о помиловании.

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