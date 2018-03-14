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Белый дом уволил зама Тиллерсона за комментарий о его отставке

14.03.2018 00:12
По словам источников, Гольдштейн узнал о своей отставке вскоре после того, как прокомментировал увольнение Тиллерсона
Белый дом уволил зама Тиллерсона за комментарий о его отставке
Стив Голдстейн (фото - bnonews.com)

Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.  

Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знал о причинах увольнения и узнал об этом из твиттера Трампа. Вскоре заместителю госсекретаря самому сообщили, что он уволен.

13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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