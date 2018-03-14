Белый дом уволил зама Тиллерсона за комментарий о его отставке
Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знал о причинах увольнения и узнал об этом из твиттера Трампа. Вскоре заместителю госсекретаря самому сообщили, что он уволен.
13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.
Читайте также: Тема дня. Трамп уволил Тиллерсона: что надо знать
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:41
-
вчера
16:56
-
вчера
16:48
-
вчера
15:37
-
вчера
15:08
Новости партнеров
- 85706
- 63975
- 50996
- 40720
- 37497