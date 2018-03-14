Пресс-центр: Контуры российской политики - исследование

В исследовании проанализированы ключевые аспекты внутренней политики России, приоритеты в формировании внешнеполитического поведения

Презентация аналитического исследования "Контуры российской политики Фонда общественной дипломатии состоялась в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

В исследовании проведен комплексный анализ внешней политики России в новейшей истории и определены стратегические цели, которые пытается реализовать российская сторона в долгосрочной перспективе. Проанализирован характер системных взаимодействий России с ключевыми игроками на политической карте мира и представлен прогноз относительно перспектив политико-экономического сотрудничества.

Значительное внимание в исследовании уделено вопросам, касающимся изучения внутриполитических процессов, которые будут влиять на формирование политической повестки дня не только самой России, но и в плоскости региональной и мировой безопасности. Также раскрыты возможные пути выхода их политического кризиса, что отражает характер двухсторонних отношений между Украиной и Россией.

Директор Фонда общественной дипломатии Антон Найчук назвал представленное исследование беспрецедентным, поскольку в работе над ним были задействованы как украинские, так и российские эксперты и ученые.

По его словам, несмотря на произошедшие события, начиная с 2014 года, пока что "российский вопрос не до конца исследован, и не до конца отработан в украинской экспертной среде".

"Даже в нашем информационном поле встречается довольно много контента, который, честно говоря, не всегда отвечает принципам объективности, прагматизма. Что побуждает к тому, что часть украинского общества, наверное, и экспертной среды, не до конца могут понимать содержание, характер и возможные последствия тех процессов, которые происходят как в средине Российской Федерации, так и проявлений этих процессов на глобальной арене, региональном уровне, на украинском направлении", - сказал Антон Найчук.

"Именно поэтому одна из целей этого исследования - по максимуму обеспечить читателя объективной, прагматичной аналитикой", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь эксперт-международник из Украинского института будущего Илия Кусса считает, что анализ происходящих в России процессов только через призму событий, начиная с 2014 года, является ошибочным.

Он отметил, что есть довольно много других аспектов российской политики, которые следовало бы более пристально изучить. "Для того, чтобы понимать, какие трансформации происходят как в средине Российского государства, так и на внешнеполитической арене, поскольку Россия на сегодняшний день является активным участником большого геополитического противостояния со своими соперниками именно на международной арене", - считает эксперт.

Состоялась дискуссия относительно вопросов, касающихся данного исследования, российско-украинских взаимоотношений и процессов, происходящих в самой России, с привлечением автором исследования, российских и украинских экспертов, общественности.

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