Климкин: Сейм обсудит влияние РФ на украинско-польские отношения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует решение польского Сейма обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Об этом он написал в Twitter.
"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не получится. У нас было общее прошлое, общее настоящее и общее будущее", - написал Климкин.
Глава МИД добавил, что, по его мнению, "мы должны и сами быть более внимательными".
Ранее Климкин заявлял о том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.
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