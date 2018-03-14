Климкин: Сейм обсудит влияние РФ на украинско-польские отношения

Глава МИД Украины приветствует решение польского Сейма обсудить попытки России поссорить Украину и Польшу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует решение польского Сейма обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Об этом он написал в Twitter.

"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не получится. У нас было общее прошлое, общее настоящее и общее будущее", - написал Климкин.

Глава МИД добавил, что, по его мнению, "мы должны и сами быть более внимательными".

Ранее Климкин заявлял о том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

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