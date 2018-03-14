Аннексия Крыма: Аваков объяснил, как Путин провоцировал силовиков

Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет, подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков

Во время аннексии Крыма президент страны-агрессора РФ Владимир Путин провоцировал украинских силовиков с целью начать полномасштабное наступление. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в фильме "Украина. 100 дней над пропастью ", сообщает пресс-служба МВД.

"Мы каждый день получали сообщение о полномасштабном наступлении России. Каждую ночь нам рассказывали, что вертолетная группа вылетела из Белоруссии, или России и уже направляется к нашим границам. И несколько раз наши ребята фиксировали прилет этих групп к границам. А в последний момент они разворачивались и летели назад", - подчеркнул Аваков.

Читайте также: "Убрать этих бандеровцев". Как развалили ВСУ и оккупировали Крым

По его словам, тогда складывалось такое впечатление, что Путин специально провоцирует украинских силовиков.

"Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас, в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, пятью тысячами мобилизованных людей, полком некоего Ягуара бросились бы тогда на перевал, нас бы военная машина снесла бы", - считает Аваков.

Он подчеркнул, что в то время в Украине отсутствовали ресурсы для защиты своей территории.

"Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, а как защититься? И тогда, например, в аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд ... То есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования", - добавил глава МВД.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: "Ночью Путин собрал совещание". Как начиналось вторжение в Крым

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.