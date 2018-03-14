Президент Австрии: Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС
Выборы президента РФ в оккупированном Крыму не могут быть законными. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.
"Аннексия Крыма противоправна. Это позиция всего ЕС. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или выборы российского президента. Это не только моя точка зрения, это точка зрения правительства Австрии", - сказал он.
Ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет добиваться санкций для организаторов незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.
В понедельник, 19 марта, состоится встреча с министрами иностранных дел стран ЕС, во время которой речь пойдет о санкциях против тех, кто непосредственно принимал участие в организации выборов в Крыму.
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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации РФ украинского Крыма.
23 февраля 2018 года Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.
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