Президент Австрии: Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС

По мнению Александра Ван дер Беллена, на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в парламент России или выборы российского президента

Выборы президента РФ в оккупированном Крыму не могут быть законными. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Аннексия Крыма противоправна. Это позиция всего ЕС. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или выборы российского президента. Это не только моя точка зрения, это точка зрения правительства Австрии", - сказал он.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет добиваться санкций для организаторов незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

В понедельник, 19 марта, состоится встреча с министрами иностранных дел стран ЕС, во время которой речь пойдет о санкциях против тех, кто непосредственно принимал участие в организации выборов в Крыму.

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации РФ украинского Крыма.

23 февраля 2018 года Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

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