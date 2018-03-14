Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах
Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает корреспондент LIGA.net.
Порошенко отметил, что президент Австрии заявил о готовности страны принять участие в миротворческой миссии в Донбассе.
"Если в этом будет необходимость, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах на других территориях", - сказал он.
В свою очередь президент Австрии заявил, что возможность участия в миротворческой миссии в Донбассе серьезно изучается.
"Федеральный канцлер Курц выразил готовность предоставить помощь в этом", - добавил он.
5 марта 2018 года сообщалось, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
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