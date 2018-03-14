В Раду могут внести представление на лишение мандата Савченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает внесение в Раду в ближайшее время представление о снятии неприкосновенности с депутата Надежды Савченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает внесения в Верховную Раду в ближайшее время представления о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом он заявил на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Укринформ.

"Если Надежда Савченко не явится на допрос завтра, я вынужден буду внести представление о привлечении к ответственности народного депутата", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что при рассмотрении этого вопроса можно будет увидеть, насколько "мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне".

Ранее сегодня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны попросил спикера Андрея Парубия завтра поставить на голосование проект постановления о том, чтобы исключить нардепа Савченко из состава комитета.

12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Савченко отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.

Читайте также: Тема дня. Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном

Накануне генпрокурор заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.