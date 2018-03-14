Савченко может находиться в Испании - Луценко

По информации правоохранительных органов, народный депутат Надежда Савченко может находиться в Испании

По информации правоохранительных органов, народный депутат Надежда Савченко может находиться в Испании. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Укринформ.

"По ориентировочным данным, она (Савченко, - ред.) находится на территории Испании, поэтому, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу... Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор имею достаточно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата", - заявил Луценко.

Он отметил, что следствие располагает достаточно большим объемом доказательств, в том числе видео- и аудиозаписями, раскрывающими картину запланированного террористического акта в стенах Верховной Рады.

"В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Надежде Савченко с просьбой прибыть на допрос к следователю СБУ", - добавил глава ГПУ.

Ранее сегодня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны попросил спикера Андрея Парубия завтра поставить на голосование проект постановления о том, чтобы исключить нардепа Савченко из состава комитета.

12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Савченко отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.

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Накануне генпрокурор заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей.

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