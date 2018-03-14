Президентский проект закона о нацбезопасности рассмотрят 20 марта

В понедельник Комитет по вопросам нацбезопасности соберется, чтобы принять поправки к первому чтению, а уже во вторник законопроект рассмотрят в Раде

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны подготовит президентский проект закона о национальной безопасности со своими поправками к первому чтению на следующую пленарную неделю. Такое решение было принято на заседании комитета, сообщает корреспондент LIGA.net.

Секретарь комитета Иван Винник заявил на заседании, что принимать президентский вариант в первом чтении нельзя, так как проект нужно расширить, а это можно сделать только перед первым чтением. "В понедельник мы соберемся, чтобы принять поправки к первому чтению. Во вторник мы ожидаем законопроект в сессионном зале", - сказал он.

По словам Винника, предлагается учесть ряд положений альтернативного законопроекта, который подготовили депутаты фракции Самопомощь. "Мы также предлагаем четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить кто является субъектами и объектами нацбезопасности", - отметил депутат.

Винник обратил внимание на то, что проектом закона предлагается отменить три действующих закона о гражданско-демократическом контроле за военной организацией и правоохранительными органами, закон об оборонном планировании и закон об основах национальной безопасности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.