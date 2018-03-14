МИД подготовил проект денонсации договора о дружбе с РФ - депутат

По словам Светланы Залищук, такую информацию озвучил на заседании комитета Рады по иностранным делам министр Павел Климкин

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что МИД подготовил предложение для президента по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Залищук, такую информацию озвучил на заседании комитета Рады по иностранным делам министр Павел Климкин.

Кроме того, отметила депутат, МИД подготовил предложения по выходу из органов СНГ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - соглашение, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения к территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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