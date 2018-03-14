МИД осудил поездку Путина в оккупированный Крым

Украина считает данный визит грубым нарушением своего государственного суверенитета и территориальной целостности

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации и президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Украина считает данный визит, как и другие поездки на территорию оккупированного Крыма, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пренебрежением российской стороной нормами международного права.

"Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении МИД.

В Крыму завершается предвыборное турне Путина.

Президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров не признавать российские выборы в Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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