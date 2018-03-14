В Минске договорились о восстановлении мобильной связи в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа на сегодняшней встрече в Минске договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность об алгоритме восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании Vodafone Украина при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.
Олифер также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обещания и повлиять на боевиков террористической организации ЛНР с целью открытия КПВВ Золотое в Луганской области.
"Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав Укрзалізниці - более 30 тысяч грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", - добавила пресс-секретарь Кучмы.
Во временно оккупированном Донецке мобильная связь Vodafone отсутствует уже два месяца.
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