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Савченко вернулась в Украину

15.03.2018 03:04
Депутат прилетела рейсом из Мюнхена. Ранее генпрокурор пригласил ее на утро 15 марта на допрос по делу Рубана
Савченко вернулась в Украину
Надежда Савченко (скриншот)

Народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину - ее встретили в аэропорту "Борисполь", сообщает телеканал 112.

Савченко прилетела рейсом из Мюнхена. 

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - сказала депутат. 

12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ на 15 марта на 11:00 по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос.

14 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко может находиться в Испании и через СМИ пригласил ее на допрос. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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