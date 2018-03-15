Депутат прилетела рейсом из Мюнхена. Ранее генпрокурор пригласил ее на утро 15 марта на допрос по делу Рубана

Народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину - ее встретили в аэропорту "Борисполь", сообщает телеканал 112.



Савченко прилетела рейсом из Мюнхена.



"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - сказала депутат.



12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ на 15 марта на 11:00 по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос.



14 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко может находиться в Испании и через СМИ пригласил ее на допрос.

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