Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции

Устав определяет полномочия полицейских, виды поощрений и дисциплинарных взысканий

Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Национальной полиции. За закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины 4670 проголосовал 251 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Устав определяет полномочия полицейских, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, порядок их обжалования.

Предусмотрено, что полицейскому запрещается выполнять преступный приказ.

Получив такой приказ, полицейский обязан письменно доложить руководителю, который его отдал и своему непосредственному начальнику. Выполнение полицейским преступного приказа или невыполнение законного влекут за собой ответственность.

14 марта 2018 года Верховная Рада криминализировала добровольное половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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