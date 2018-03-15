Луценко сообщил, когда будут судить Добкина и Новинского

Луценко отметил, что расследование по Добкину и Новинскому завершается, проводятся последние экспертизы

Генпрокуратура планирует передать производства по народным депутатам Михаилу Добкину и Вадиму Новинскому в суд в первой половине года. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Дело в первой половине года планируем передать в суд", - сказал он.

Луценко отметил, что расследование по Добкину и Новинскому завершается, проводятся последние экспертизы.

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.

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16 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Новинскому теоретически грозит до пяти лет лишения свободы. 8 декабря Рада лишила Новинского неприкосновенности 228 голосами. Он остается депутатом, но лишен иммунитета и может привлекаться к уголовной ответственности.

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Позже Луценко сказал, что осенью прокуратуре, возможно, придется еще раз обращаться в Раду с представлением по Новинскому - если будут найдены другие факты по другим делам.

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