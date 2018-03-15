Савченко о Рубане: Своих не сдаю, возьму на поруки

Народный депутат подчеркнула, что "уважает Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных"

Народный депутат Надежда Савченко "своих не сдает" и от намерения взять главу центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана на поруки не откажется. Об этом она заявила сегодня на брифинге перед допросом в СБУ.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, за помощь Вооруженным силам Украины, СБУ и всем спецслужбам", - сказала она.

По ее словам, в Украине идет война спецслужб, и "происходит слив страны изнутри" в пользу Кремля.

"Также проводятся операции глубоко в тылу врага. Для этого нужно использовать очень часто оружие врага, для того чтобы не быть захваченным в плен и не выдать себя. Такие операции проводятся, и какие-то одни структуры хотят выполнить задания в пользу Украины, а есть структуры, которые им мешают", - отметила народный депутат.

Савченко подтвердила свое желание взять Рубана на поруки. "Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала - ни в российском плену, и в Украине делать этого не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - заявила она.

Она отметила, что последние три дня находилась в Страсбурге - не в Совете Европы, не в ПАСЕ, а в Европарламенте. Там она общалась с европейскими политиками по поводу освобождения украинских заложников и политзаключенных.

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"Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев от выборов президента Российской Федерации до начала спортивных действ в России будет решен этот вопрос", - подчеркнула она.

"Привязывать что-либо к Медведчуку, действиям Российской Федерации и всему тому, в чем здесь обвиняли, мне уже просто смешон этот абсурд. Сообщаю еще раз: я не знакома с Виктором Медведчуком", - отметила Савченко.

8 марта Рубан был задержан на одном из КПВВ в Донбассе, когда возвращался с оккупированной территории. Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

12 марта Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находилась за границей. 15 марта она вернулась в Украину.

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