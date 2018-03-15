Савченко может стать подозреваемой по делу о перевороте - депутат

У Генпрокуратуры "достаточно оснований" для того, чтобы предъявить Савченко обвинение, считает нардеп Антон Геращенко

Генпрокуратура может сообщить народному депутату Надежде Савченко о подозрении в соучастии и организации подготовки госпереворота. Об этом депутат от Народного фронта Антон Геращенко заявил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По мнению парламентария, у ГПУ "достаточно оснований" для того, чтобы предъявить Савченко обвинение и внести в Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.

"Ее подозревают в соучастии и организации подготовки переворота", - сказал Геращенко.

Как утверждает депутат, Савченко последний год "ездила по воинским частям и занималась агитацией и подрывной деятельностью".

"Российские медиа вместе с российскими спецслужбами раскрутили Савченко, когда она сидела в тюрьме в РФ… Из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - подчеркнул Геращенко.

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Также нардеп считает, что если подозрения касательно его коллеги подтвердятся, президент Петр Порошенко отзовет у Савченко звание Героя Украины, присужденное во время ее пребывания в российской тюрьме.

12 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, подозреваемого в перевозке, хранении оружия и подготовке терактов, но она уехала за границу.

14 марта Савченко вернулась в Украину, а на следующий день пришла в СБУ на допрос.

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