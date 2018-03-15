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Впервые в Конгрессе США показали фильм "Киборги"

15.03.2018 12:55
Фильм "Киборги" побил рекорд по сборам за первый уик-энд проката в Украине
Впервые в Конгрессе США показали фильм "Киборги"
Фото: скприншот видео

В Вашингтоне состоялся первый показ в США украинского фильма "Киборги" о героической обороне военнослужащими Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Лента была показана в Конгрессе Соединенных Штатов в рамках дискуссии "Российская гибридная война против Украины. Глобальный ответ на глобальную угрозу", организованной посольством Украины в США при поддержке Сенатора Джонни Эрнст, члена Комитета вооруженных сил.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что начатая Россией гибридная война все больше приобретает глобальный характер.

"Российская агрессия против Украины стала серьезным вызовом демократическим ценностям и международному порядку", - сказал Чалый.  

11 декабря 2017 года сообщалось, что "Киборги" побили рекорд по сборам за первый уик-энд проката в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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