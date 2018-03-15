Украина созывает заседание Совбеза ООН по вопросу Крыма
15.03.2018 13:38
К участию в заседании приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа
Фото: пресс-служба ООН
Украина инициировала проведение Совет безопасности ООН, чтобы обсудить на нем ситуацию в оккупированном Крыму. Об этом сообщил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.
Заседание состоится в четверг, 15 марта в 21:00.
Совбез будет заседать в формате Арри, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.
К участию в заседании приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.
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