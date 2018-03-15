Украина созывает заседание Совбеза ООН по вопросу Крыма

К участию в заседании приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа

Украина инициировала проведение Совет безопасности ООН, чтобы обсудить на нем ситуацию в оккупированном Крыму. Об этом сообщил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.

Заседание состоится в четверг, 15 марта в 21:00.

Совбез будет заседать в формате Арри, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

К участию в заседании приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.

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