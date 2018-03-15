Савченко призвала к военному перевороту: Это было бы правильно

Депутат заявила, что с ней в этом соглашаются "много военных"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что военный переворот в Украине - "достаточно правильное событие". Об этом она сказала после допроса в СБУ.

"Я знаю, что сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - сказала Савченко, отметив, что, по ее мнению, такого понимания "нет в во власти и в командовании, там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ".

Но, заявила депутат, "есть много военных, которые понимают, что происходит".

Савченко также заявила, что "в Украине борется против внутренних врагов".

Депутат считает, что госизмену совершили многие лидеры протестов на Майдане: Порошенко, Яценюк, Турчинов, Луценко.

Также она обвиняет весь созыв Верховной Рады в незаконных действиях, а Порошенко - в том, что он "централизирует власть и всюду назначает своих решал".

Кроме того, Савченко назвала генпрокурора Юрия Луценко "механизмом в руках Порошенко, которым он совершает давление на депутатов для склонения их голосовать так как нужно ему".

На вопрос, планировала ли она теракт в раде, Савченко ответила, что делает встречное заявление и обвиняет украинскую власть в преступлениях против украинского народа.

Савченко подчеркнула, что готова под полиграф ответить на все обвинения Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест. Он заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Ранее Савченко заявила, что в Страсбурге, в "юридических и судебных инстанциях Европы" дала показания против президента Петра Порошенко

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