Македонцы еще год смогут ездить в Украину без виз
Украина продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Македонии, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.
"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.
Действие безвизового режима продлевается с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.
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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина приблизилась к завершению переговоров о безвизовом режиме с Южной Кореей.
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