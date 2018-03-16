Россия фактически ведет третью мировую войну - Климкин

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страна-агрессор Россия фактически ведет третью мировую войну гибридными методами. Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-би-си.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", - отметил Климкин.

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По его словам, это означает, что возникнет коалиция, которая должна будет противодействовать фундаментальной российской угрозе.

"Поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя, в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - подчеркнул глава МИД.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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