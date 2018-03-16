МИД о деле Скрипаля: Россия готова применить химический терроризм

По словам главы МИД, "все понимают, что Россия может пойти абсолютно на все, что нет никакой красной линии"

Страна-агрессор Россия готова применить все возможные средства, включая химический терроризм. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинской службе Би-би-си, комментируя отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

"То, что произошло - это реальное свидетельство не только того, что Россия работает против демократических институтов цивилизованного мира. Это свидетельство того, что Россия готова для этого применить все возможные средства, включая химический терроризм. Это должно быть окончательно доказано, но мы доверяем расследованию наших британских друзей. Я сказал, что мы готовы помогать там, где можем это сделать", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что "все понимают, что мало того давления на Россию, мало тех санкций и нужно идти вперед".

"И смысл не только в том, чтобы выслать 23 российских дипломатов. Мы говорим с Британией о списке Магнитского и очень серьезных законах. Тереза ​​Мэй сказала, что мы должны сделать так, чтобы российская угроза не была направлена ​​на цивилизованный мир, трансатлантическое сообщество. А мы - часть этого сообщества. Поэтому мы солидарны с нашими союзниками и будем с ними работать", - сказал Климкин.

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По его словам, теперь все понимают, что Россия может пойти абсолютно на все, что нет никакой красной линии.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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