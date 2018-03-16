МИД о миссии ОБСЕ в Закарпатье: Венгрия подошла к красной линии

Министр иностранных дел назвал "сознательной политической манипуляцией" заявление МИД Венгрии об открытии представительства миссии ОБСЕ в Закарпатье

Венгрия своими последними заявлениями об открытии представительства миссии ОБСЕ в Закарпатье вплотную приблизилась к красной линии. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью украинской службе Би-би-си.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами, в принципе, не разговаривают", - подчеркнул Климкин.

По его словам, то, что "делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности".

"Ну, какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?" - возмутился Климкин.

11 марта 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье.

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