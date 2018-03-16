У нового омбудсмена Рады нашли бизнес в Крыму - СМИ

Дочь омбудсмена, по данным СМИ, владеет четырьмя компаниями в Крыму

Журналист Bihus.Info в своей публикации обвинил новоназначенного омбудсмена Людмилу Денисову в том, что она является "контролером" крымской компании, перерегистрированной на российскую налоговую. Сама Денисова эту информацию опровергает.

По данным автора материала, до аннексии Крыма Денисова владела четвертью строительной компании Крымжелезобетон. 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе по российскому законодательству.

Журналист утверждает, что ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО Триора, 25% уставного капитала которой якобы внесла Денисова. Также, по информации издания, среди основателей Триоры значатся еще два бывших народных депутата от партии Батьківщина Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

Кроме того, говорится в публикации, в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована компания Севастопольмаринсервис, в состав учредителей которой, по данным журналистов, входит дочь Денисовой Елена Титаренко.

Также Елена Титаренко якобы является совладелицей крымских ООО Промтекстиль, Бизнес Альянс и Дигаймер, которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости.

Автор материала выяснил, что младшая дочь Денисовой Александра Квитко также занимается бизнесом в оккупированном Крыму. Она якобы владеет половиной ООО Фирма Д.Э.В, специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

В комментарии журналистам Денисова заявила, что после аннексии Крыма все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Вчера, 15 марта, Верховная Рада назначила депутата от Народного фронта Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека. Такое решение поддержали 280 депутатов,

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