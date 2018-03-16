Суд восстановил мэра Николаева в должности

Суд отменил решение Николаевского горсовета об отставке Александра Сенкевича, признав его "не соответствующим законодательству"

В Николаеве суд восстановил члена партии Самопоміч Александра Сенкевича в должности мэра города, отменив решение горсовета о его отставке. Об этом сообщает местное издание НикВести.

В своем иске к Николаевскому горсовету Сенкевич требовал отменить решение о досрочном прекращении его полномочий.

Сегодня, 16 марта, Центральный райсуд Николаева удовлетворил этот иск и постановил, что решение органа городского самоуправления "не соответствует законодательству".

"Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим иск подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении суда.

5 октября 2017 года горсовет Николаева отправил Сенкевича в отставку, перед этим признав его работу на посту мэра неудовлетворительной.

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