МВД обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборов

Глава МВД Арсен Аваков аргументировал это решение тем, что Россия не выполнила требование о непроведении президентских выборов в оккупированном Крыму

Находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента государства-агрессора 18 марта. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - заявил он.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.

"На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений... МВД приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", - подчеркнул министр.

Глава МВД отметил, что "во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий" Нацполиция и Нацгвардия обеспечат в день выборов надлежащую охрану всех диппредставительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий, как того требует Венская конвенция.

"Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - добавил Аваков.

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LIGA.net попросила МИД Украины прокомментировать обоснованность такого решения МВД, однако во внешнеполитическом ведомстве от комментариев по этому поводу отказались.

Ранее сегодня, 16 марта, МИД заявил, что незаконное голосование во временно оккупированном Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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