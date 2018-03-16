Канада не признает выборы президента РФ в Крыму

Христя Фриланд также напомнила, что Канада осуждает нарушение Россией суверенитета Украины

Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада не признает незаконное расширение российских президентских выборов на аннексированные украинские территории", - сказала она.

Фриланд также напомнила, что Канада осуждает нарушение Россией суверенитета Украины, и заявила о продолжении поддержки Украины.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать давление, в том числе с помощью экономических санкций, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства согласно международному праву и уважать суверенитет Украины", - сказала глава МИД Канады.

Сегодня в МИД Украины заявили, что незаконное голосование во временно оккупированном Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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