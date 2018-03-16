У Сенцова в российской тюрьме крошатся зубы и выпадают волосы

Политзаключенный пишет, что его "здоровье теряется медленно, но безвозвратно"

Незаконно удерживаемый в России украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил об ухудшении состояния своего здоровья. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написал сестра Сенцова.

Ранее Радио Свобода со ссылкой на адвоката украинца Дмитрия Динзе сообщило о том, что Сенцов "готов написать" прошение о помиловании, если будет стоять вопрос о его обмене.

Его сестра опровергла эту информацию.

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