МИД РФ ждет реакции ООН на недопуск россиян на выборы в Украине

Там отметили, что указанное решение украинской власти "не вызывает ничего кроме возмущения"

В МИД РФ заявили, что рассчитывают на принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур решения Украины не допустить российских граждан в консульства РФ для участия в выборах президента этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Там отметили, что указанное решение украинской власти "не вызывает ничего кроме возмущения".

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", - говорится в заявлении.

В МИД РФ считают, что недопуск российских граждан на выборы президента РФ в Украине противоречит не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам.

В российском министерстве считают, что происходит открытое вмешательство в сугубо внутренние дела РФ, "ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях".

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.