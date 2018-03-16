Эстония не признает результаты выборов президента РФ в Крыму

В МИД Эстонии заявили, что осуждают организацию выборов президента России на оккупированном украинском полуострове

Глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Четыре года назад Российская Федерация провела референдум на территории Украины, после которого, 18 марта, незаконно присоединила Крым к России. Мы осуждаем незаконную аннексию, совершенную четыре года назад Россией, которая проигнорировала Конституцию Украины и международные договоры. Крым остается частью Украины", - говорится в заявлении.

В МИД Эстонии заявили, что оккупационные силы РФ после аннексии нарушают международные правила: местное население призывают в российскую армию, местные жители вынуждены принимать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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