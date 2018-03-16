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Канада выделит несколько миллионов для украинской армии

16.03.2018 22:53
Торонто продолжит оказывать давление на РФ, в том числе с помощью экономических санкций
Канада выделит несколько миллионов для украинской армии
Христя Фриланд (фото - gettyimages.com)

Канада выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по подготовке военных Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

По словам Фриланд, это финансирование пойдет на обеспечение армии оборудованием для оказания первой помощи и осуществление подготовки для военного и полицейского персонала.

"Канада безоговорочно поддерживает народ Украины. Мы продолжим оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет уважать суверенитет Украины", - подчеркнула Фриланд.

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Ранее сообщалось, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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