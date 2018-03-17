Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы оккупанта в Крыму

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Эстонский глава министерства иностранных дел Свен Миксер также заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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