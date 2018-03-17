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Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы оккупанта в Крыму

17.03.2018 03:43
Украинский президент попросил турецких граждан воздержаться от участия в мониторинге нелегитимных выборов на временно оккупированном полуострове
Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы оккупанта в Крыму
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. 

Порошенко призвал своего турецкого коллегу не признавать результаты нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. 

"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил он.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму. 

Эстонский глава министерства иностранных дел Свен Миксер также заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

Читайте также: Украина сомневается в легитимности выборов президента РФ в целом

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ЛIГАБiзнесIнформ
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