МИД о возмущении РФ недопуском россиян на выборы: Это лицемерие

"Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму", - ответили в МИД на возмущение России

В Министерстве иностранных дел Украины считают лицемерным возмущение российского МИДа решением Украины не допускать граждан РФ в консульские и дипучреждения России в день виборов президента РФ. Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Лицемерие. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - написала она.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.

В МИД РФ считают, что недопуск российских граждан на выборы президента РФ в Украине противоречит не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, и ждут реакции ООН, ОБСЕ и других международных структур.

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