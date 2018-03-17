МИД о возмущении РФ недопуском россиян на выборы: Это лицемерие
В Министерстве иностранных дел Украины считают лицемерным возмущение российского МИДа решением Украины не допускать граждан РФ в консульские и дипучреждения России в день виборов президента РФ. Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Лицемерие. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - написала она.
Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.
Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.
В МИД РФ считают, что недопуск российских граждан на выборы президента РФ в Украине противоречит не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, и ждут реакции ООН, ОБСЕ и других международных структур.
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