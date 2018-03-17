В 2017 на просветительскую борьбу с коррупцией ушло 4,1 млн грн
В 2017 году на просветительскую деятельность по противодействию коррупции и организованной преступности Министерство внутренних дел потратило 4,13 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода.
Деньги потратили в рамках программы "Научное и информационно-аналитическое обеспечение мер по борьбе с организованной преступностью и коррупцией".
В ее рамках в прошлом году в МВД подготовили восемь монографий, 25 комментариев к нормативно-правовым актам, 35 научных статей и другое.
Над реализацией программы работали 25 должностных лиц, средняя зарплата которого составила 9,9 тысяч гривень.
В 2016 году МВД потратило такую же сумму на просветительскую работу по борьбе с коррупцией.
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