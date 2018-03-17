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В 2017 на просветительскую борьбу с коррупцией ушло 4,1 млн грн

17.03.2018 14:55
Деньги потратили в рамках программы МВД, которая предусматривает научные и информационно-аналитические меры по борьбе с преступностью и коррупцией
В 2017 на просветительскую борьбу с коррупцией ушло 4,1 млн грн

В 2017 году на просветительскую деятельность по противодействию коррупции и организованной преступности Министерство внутренних дел потратило 4,13 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода

Деньги потратили в рамках программы "Научное и информационно-аналитическое обеспечение мер по борьбе с организованной преступностью и коррупцией".

В ее рамках в прошлом году в МВД подготовили восемь монографий, 25 комментариев к нормативно-правовым актам, 35 научных статей и другое. 

Над реализацией программы работали 25 должностных лиц, средняя зарплата которого составила 9,9 тысяч гривень. 

В 2016 году МВД потратило такую же сумму на просветительскую работу по борьбе с коррупцией. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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