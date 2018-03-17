Президент Порошенко едет с визитом в Кувейт и Катар

С 18 по 20 марта у Порошенко будут встречи с политическим руководством Кувейта и Катара и представителями инвестиционных фондов

Президент Петр Порошенко посетит с визитом Кувейт и Катар. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



18-19 марта Порошенко будет в Кувейте, где встретится с высшим политическим руководством страны - эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьером Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом и другими. Также запланированы встречи с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.



Обсуждать будут сотрудничество стран в торговой, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах.



19-20 марта Порошенко будет с визитом в Катаре. Намечены переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьером и другими политиками.



Президент встретится с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и катарскими бизнесменами.



Украина будет также участвовать в международной агропромышленной выставке Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

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