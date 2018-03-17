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Президент Порошенко едет с визитом в Кувейт и Катар

17.03.2018 15:22
С 18 по 20 марта у Порошенко будут встречи с политическим руководством Кувейта и Катара и представителями инвестиционных фондов
Президент Порошенко едет с визитом в Кувейт и Катар
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко посетит с визитом Кувейт и Катар. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. 

18-19 марта Порошенко будет в Кувейте, где встретится с высшим политическим руководством страны - эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьером Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом и другими. Также запланированы встречи с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта. 

Обсуждать будут сотрудничество стран в торговой, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. 

19-20 марта Порошенко будет с визитом в Катаре. Намечены переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьером и другими политиками. 

Президент встретится с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и катарскими бизнесменами. 

Украина будет также участвовать в международной агропромышленной выставке Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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