Сторонники РНС разбирают металлические конструкции на Майдане

Около тысячи сторонников Руха нових сил собрались на Майдане с требованием импичмента Порошенко

В центре Киева Рух нових сил устроил марш против президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает Громадське, участники акции начали разбирать металлические конструкции, установленные на Майдане.



На Майдане собрались около тысячи человек. Они требуют "импичмента Порошенко", держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".



Ранее сообщалось, что полиция изъяла грузовик Руха нових сил на Европейской площади для проверки.



"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Инцидент произошел ночью. До этого нардеп Юрий Деревянко заявил, что их грузовик с оборудованием "угнали". Позже его нашли.