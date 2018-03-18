В Крыму "заминировали" избирательные участки: обвиняют Украину
В аннексированном Крыму российская полиция получила звонки о минировании шести участков на незаконных выборах президента России, сообщает Крым.Реалии.
Всего поступило шесть звонков: один в Армянске, два - в Саках и три в Симферополе.
Ни на одном взрывчатые вещества найдены не были.
"Известно, откуда исходят звонки: якобы из Швейцарии, а фактически они могли быть и с Украины", - заявил представитель избирательной комисии оккупантов Михаил Малышев.
Сегодня в России проходят президентские выборы. Кремль организовал выборы также на оккупированном полуострове и в Севастополе.
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