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В Крыму "заминировали" избирательные участки: обвиняют Украину

18.03.2018 14:42
Представитель избирательной комиссии оккупантов в Крыму заявил, что звонки были "якобы из Швейцарии, а фактически они могли быть и с Украины"
В Крыму "заминировали" избирательные участки: обвиняют Украину
Фото: mil.gov.ua

В аннексированном Крыму российская полиция получила звонки о минировании шести участков на незаконных выборах президента России, сообщает Крым.Реалии.

Всего поступило шесть звонков: один в Армянске, два - в Саках и три в Симферополе.

Ни на одном взрывчатые вещества найдены не были.

"Известно, откуда исходят звонки: якобы из Швейцарии, а фактически они могли быть и с Украины", - заявил представитель избирательной комисии оккупантов Михаил Малышев.

Сегодня в России проходят президентские выборы. Кремль организовал выборы также на оккупированном полуострове и в Севастополе. 

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