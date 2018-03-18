Чубаров: На выборах в Крыму зафиксирована низкая явка

Глава Меджлиса сообщил, что явка на выборы в Крыму низкая, на татар оказывается давление

На незаконных выборах президента России в аннексированном ею Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров телеканалу 112 Украина.



"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.



По данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.



Он рассказал и о фактах давления на крымских татар. "Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, ибо руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", - сообщил глава Меджлиса.



Норвегия и Франция сообщили, что не признают результатов выборов президента России в Крыму.



Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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