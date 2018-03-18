Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима
18.03.2018 17:35
На встрече с эмиром Кувейта президент Порошенко обсудил вопросы сотрудничества и упрощения визового режима между странами
Петр Порошенко, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (фото - пресс-служба АП)
Кувейт включит Украину в перечень государств, визы гражданам которых оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Как сообщает пресс-служба АП в Facebook, президент Украины Петр Порошенко и эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах договорились об упрощении визового режима.
Президент Украины выразил обеспокоенность систематическим нарушением прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму.
Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности, по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств
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Президент Украины выразил обеспокоенность систематическим нарушением прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму.
Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности, по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств
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