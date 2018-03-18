Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима

На встрече с эмиром Кувейта президент Порошенко обсудил вопросы сотрудничества и упрощения визового режима между странами

Петр Порошенко, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (фото - пресс-служба АП)





Президент Украины выразил обеспокоенность систематическим нарушением прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму.



Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности, по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.



Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств



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Кувейт включит Украину в перечень государств, визы гражданам которых оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Как сообщает пресс-служба АП в Facebook , президент Украины Петр Порошенко и эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах договорились об упрощении визового режима.Президент Украины выразил обеспокоенность систематическим нарушением прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму.Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности, по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств

ЛIГАБiзнесIнформ

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